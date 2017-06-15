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تيلرسون: خفض الميزانية لن يؤثر على أهداف السياسة الخارجية
وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون

تيلرسون: خفض الميزانية لن يؤثر على أهداف السياسة الخارجية

2017-06-15 00:24:37
أ ش أ

أعرب ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي، عن اعتقاده بأن الإدارة الأمريكية بمقدورها مواصلة تنفيذ أهداف سياستها الخارجية، رغم الخفض الضخم المقترح في تمويل البرامج الدبلوماسية والمساعدات الخارجية خلال العام المقبل.

وذكر راديو “صوت أمريكا”، في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية، أن تيلرسون أكد، في شهادته اليوم الأربعاء أمام أعضاء لجنة الشئون الخارجية التابعة لمجلس النواب الأمريكي - عدم وجود أية علاقة بالضرورة بين حجم التمويل والأهداف التي يتم تحقيقها.

وأشار تيلرسون إلى اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض ميزانية وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للعام القادم بنسبة 38%، فقال “على مدار عملي الطويل، لم أشهد أن رصد كمية كبيرة من الأموال لهدف ما يعتبر عاملا مهما في تحقيق هذا الهدف”.

وأضاف “أن الميزانية لن تؤثر على قدرتنا على العمل بشكل فعال، وسوف نعمل بهذا الشكل”.

وكان ترامب قد دافع عن الخفض المقترح في ميزانية وزارة الخارجية ووكالة المساعدات، قائلاً إن الدول الأخرى يجب أن تدفع نصيبا عادلا، في الوقت الذي تعتزم فيه الولايات المتحدة خفض حجم الأموال التي التزمت بها بشكل تقليدي في الماضي في الإنفاق الخارجي.

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