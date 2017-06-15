قالت مصادر بوزارة الخارجية التركية، إن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو سيسافر إلى الكويت يوم الأربعاء، بعد إتمام زيارته لقطر في إطار مساعيه للوساطة لإنهاء النزاع بين الدوحة ودول عربية أخرى.

وتدعم تركيا قطر في الأزمة وقال متحدث باسم الرئيس طيب إردوغان يوم الأربعاء، إن النزاع يضر بالعالم الإسلامي وإن بلاده ستبذل قصارى جهدها عبر السبل الدبلوماسية للحيلولة دون تصاعده.

ولم تتوفر تفاصيل بشأن زيارة تشاووش أوغلو لقطر أو بقية رحلته.