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الزمالك يعلن قائمته لمواجهة أسوان غدا
تدريبات الزمالك

الزمالك يعلن قائمته لمواجهة أسوان غدا

2017-06-15 00:12:02

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي أوجستو ايناسيو المدير الفني للفريق قائمة الأبيض لمواجهة أسوان اليوم الخميس في اطار الجولة 31 من عمر الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي: أحمد الشناوي،  محمود جنش

الدفاع: شوقي السعيد، حسني فتحي، علي جبر، محمود حمدي الونش، أحمد أبو الفتوح

الوسط: طارق حامد، احمد توفيق، شيكابالا ‫،  محمود دونجا، معروف يوسف، أحمد رفعت، محمد مسعد، مصطفى فتحي

الهجوم: باسم مرسي، ‫ستانلي‫؛‬ مايوكا

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