أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي أوجستو ايناسيو المدير الفني للفريق قائمة الأبيض لمواجهة أسوان اليوم الخميس في اطار الجولة 31 من عمر الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي: أحمد الشناوي، محمود جنش

الدفاع: شوقي السعيد، حسني فتحي، علي جبر، محمود حمدي الونش، أحمد أبو الفتوح

الوسط: طارق حامد، احمد توفيق، شيكابالا ‫، محمود دونجا، معروف يوسف، أحمد رفعت، محمد مسعد، مصطفى فتحي

الهجوم: باسم مرسي، ‫ستانلي‫؛‬ مايوكا