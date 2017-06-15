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ضبط سيارة محملة بـ 1440 طائرًا دون تصريح بالأقصر
الامن المصري

ضبط سيارة محملة بـ 1440 طائرًا دون تصريح بالأقصر

2017-06-15 00:26:54
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تمكنت إدارة الطب البيطري بمدينة إسنا جنوب الأقصر، من ضبط سيارة محملة بحوالي 1440 طائرا دون تصريح نقل أثناء مرورها بكمين الهنادي.

بدأت الواقعة أثناء مرور السيارة رقم 50413 نقل قنا “بكمين الهنادي ملك المدعو “رأفت ز م” وبتفتيشها تبين أنها تحمل على متنها 1440 طائرا عبارة عن “دجاج بلدي” وتم التحفظ عليها بالكمين وذلك لعدم وجود تصريح نقل طيور حية بحوزة صاحب السيارة.

تم أخذ عينة من الطيور المضبوطة وإرسالها إلى المعمل الفرعي لإنتاج الدواجن بالأقصر حيث ظهرت العينة سلبية وبناء عليه تم إعطاء صاحب السيارة تصريح نقل طيور حية، وذلك بعد عمل الإجراءات القانونية اللازمة لعمل محضر وتم العرض على النيابة التي أمرت بإخلاء سبيل السيارة وصاحبها والطيور.

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