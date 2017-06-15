تمكنت القوات العراقية من صد هجوم مضاد كبير نفذه انتحاريون من تنظيم “داعش” الإرهابي على حي الدندان في غربي مدينة الموصل العراقية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية مساء الأربعاء، عن قائد في الشرطة العراقية الاتحادية قوله إنه “قتل عشرات المسلحين، العديد منهم مجهزون بأحزمة ناسفة، خلال العملية، موضحا أن “الإرهابيين جاءوا من المدينة القديمة وهاجموا قواتنا باستخدام قذائف المورتر ورصاص القناصة. وتمكنوا من السيطرة بشكل مؤقت على بعض المباني لكننا أجبرناهم على التقهقر بعد قصف مواقعهم”.