أجل خطاب ملكة بريطانيا “إليزابيث” الثانية السنوي أمام البرلمان المكتوب وفقًا للتقاليد الملكية العريقة على جلد الماعز وهو ما تطلب وقتا إضافيًا لإعداده بسبب مستجدات لم تكن بالحسبان.

وبحسب “روسيا اليوم”، كانت رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” أجلت خطاب الملكة عقب اجتماع عقدته الاثنين الماضي لمجلس الوزراء، لفشل اتفاق بين حزب المحافظين الذي تنتمي إليه والحزب الاتحادي الديمقراطي لشمال آيرلندا.

وتتم كتابة الخطاب الملكي بموجب تقليد ملكي قديم جدا في المملكة المتحدة، على أوراق عالية الجودة مصنوعة من جلد الماعز، حيث أن هذا النوع من الورق باستطاعته مقاومة العوامل الخارجية المؤثرة عند حفظه في الأرشيف حتى 500 عاما.

وبسبب نتائج الانتخابات التي كانت مغايرة للتوقعات، توجب إلغاء الخطاب القديم وكتابة أخر جديد حيث تستغرق عملية كتابة الخطاب على ورق جلد الماعز، وحتى يجف الحبر عليه عدة أيام ولذا كان من الضروري تأجيل خطاب الملكة.