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السعودية تعيد 1.5 مليون ريال قيمة حجوزات قطريين لأداء العمرة
الحج - مكة المكرمة

السعودية تعيد 1.5 مليون ريال قيمة حجوزات قطريين لأداء العمرة

2017-06-15 00:03:17

ذكرت مصادر إعلامية سعودية، إن فنادق مكة المكرمة، أعادت مؤخرًا قيمة حجوزات المعتمرين القطريين، التى تجاوزت 1.5 مليون ريال فى يومها الأول، كقيمة مقدم حجز أكثر من 133 غرفة فندقية، غالبيتها فى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكى.

وكشف مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى فى مكة المكرمة، الدكتور فيصل الشريف، لوسائل إعلام سعودية أن فنادق العاصمة المقدسة بدأت فى تنفيذ توجيهات رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى الأمير سلطان بن سلمان، المتعلقة بإعادة قيمة حجوزات الغرف الفندقية التى دفعها مسبقا من معتمرون قطريون.

ودعا الشريف، ملاك الفنادق والشركات المشغلة التى أعادت المبالغ لإبلاغ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى فى مكة المكرمة، تمهيدًا للرفع بها لرئيس الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ذلك.

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