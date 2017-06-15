قالت مصادر مطلعة بحزب الوفد: إن هناك حالة من الجدل داخل الحزب بسبب موقف المستشار بهاء أبو شقة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب والمرشح الأول على رئاسة الحزب خلفًا للدكتور السيد البدوي، بعد إقراره اتفاقية “تيران وصنافير”، خاصة أنه يتعارض مع موقف الحزب.

وأضافت المصادر أن موقف أبوشقة خلق حالة من الاستياء بين النواب، فيما استبعد بعضهم فكرة ترشيحه لرئاسة الحزب؟

على صعيد آخر عقد الحزب أمس اجتماعًا بحضور أغلب نوابه، وطالب من خلاله في بيان رسمي بإجراء استفتاء شعبي على تبعية الجزيرتين، فيما تغيب أبو شقة عن الاجتماع.