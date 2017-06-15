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بسبب "الحرباية".. هيفاء وهبي غاضبة من الإعلام
هيفاء وهبي مسلسل مريم

بسبب "الحرباية".. هيفاء وهبي غاضبة من الإعلام

2017-06-15 02:00:02

اتهمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، رجل أعمال - دون أن تسميه- بالتعتيم الإعلامي على مسلسلها الرمضاني “الحرباية”.

وكتبت “هيفاء” عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلة: “يا حبيبي يا معقّد مهما أمرت صحفيينك والإعلام تبعك بالتعتيم على مسلسلي في إعلامك المصري الصلب! مش هتقدر تخفي نجاحه الساحق ولا 100 متلك”.

يذكر أن هيفاء وهبي تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل “الحرباية” والذي يعرض عبر شاشة قناة “النهار”.

هيفاء وهبي

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