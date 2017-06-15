قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن ألمانيا ومستثمريها لديهم فرصة كبيرة فى محور قناة السويس لأسباب كثيرة أهمها أن قناة السويس ممر رئيسى للتجارة العالمية حيث إن حوالى 20% من تجارة العالم تمر من هذه القناة.

وأضاف السيسى أن منطقة محور قناة السويس تضم 6 موانئ ومنطقتين صناعيتين ولها قانون استثمار خاص بها، مشيرا إلى أن البنية الأساسية للمنطقة تم تطويرها خلال السنوات الثلاثة الماضية بشكل يمكنه أن يلبى مطالب المستثمرين بالإضافة إلى أن هناك بيئة تشريعية وإطارا قانونيا يحافظ على حقوق المستثمرين علاوة على ذلك فإن مصر تعد سوقا كبيرا يضم نحو 100 مليون شخص ويتعامل مع أسواق إفريقيا والمنطقة العربية ما يقرب من حوالى 1.6 مليار نسمة، فضلًا عن اتفاقيات التجارة الحرة مع المنطقتين الإفريقية والعربية لافتا إلى أن العمالة المصرية تتسم بالكثير من القدرات وتكلفتها المالية لا تقارن بأى تكلفة أخرى.

جاء ذلك خلال حوار أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام زيارته لألمانيا مع شبكة ARD راديو “داتشلاندفانك”.

واستعرض الرئيس السيسي مستجدات الساحة الداخلية والخارجية وجهود الحكومة في عملية الإصلاح الاقتصادي والتنمية، فضلا عن تناول السيسي في الحوار أيضا الرؤية المصرية

في حل عدد من القضايا والأزمات التي تمر بها دول المنطقة وعلى رأسها أزمات سوريا واليمن والعراق وليبيا وفلسطين وجهود مصر في مكافحة الإرهاب.