قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الشعب المصري، يرغب فى تغيير الواقع الذى يعيش فيه ويأمل في مستقبل أفضل، لافتًا إلى أنه متقبل التكلفة المؤلمة للإصلاح الاقتصادى لأن الشعب واثق فى أننا جادين فى خطوات الإصلاح الاقتصادى التى سيكون الوضع فى نهايتها أفضل ليس لهم فقط ولكن للأجيال القادمة.

وردًا على سؤال بشأن وجود بعض المخاوف جراء تحمل المواطنين أعباء تبعات إجراءات الإصلاح الاقتصادى قال السيسي خلال حوار أجراه في ختام زيارته لألمانيا مع شبكة ARD راديو “داتشلاندفانك”: “يجب أن نكون منصفين فحين نتخذ إجراءات للإصلاح الاقتصادى نتخذ معها إجراءات أخرى لحماية المجتمع حتى لا يتحمل ضغوطا هائلة وقد قمنا بهذه الإجراءات خلال العاميين الماضيين وهناك حزمة أخرى من الإجراءات التي تهدف لتقليل العبء على الطبقات محدودة الدخل فى مصر نحن لا يمكننا أن نطالب الشعب المصرى بالتحمل إلى ما لا نهاية لكننا نقول انه تحمل ونشكره وهو مدرك لتكلفة الإصلاح الضرورى ولكننا كدولة علينا مسئولية أن نخفف عنهم ما أمكن ذلك”.

واستعرض الرئيس السيسي مستجدات الساحة الداخلية والخارجية وجهود الحكومة في عملية الإصلاح الاقتصادي والتنمية، فضلا عن تناول السيسي في الحوار أيضا الرؤية المصرية في حل عدد من القضايا والأزمات التي تمر بها دول المنطقة وعلى رأسها أزمات سوريا واليمن والعراق وليبيا وفلسطين وجهود مصر في مكافحة الإرهاب.