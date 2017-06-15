السيسي: الشعب متقبل التكلفة المؤلمة للإصلاح الاقتصادي2017-06-15 01:57:24
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الشعب المصري، يرغب فى تغيير الواقع الذى يعيش فيه ويأمل في مستقبل أفضل، لافتًا إلى أنه متقبل التكلفة المؤلمة للإصلاح الاقتصادى لأن الشعب واثق فى أننا جادين فى خطوات الإصلاح الاقتصادى التى سيكون الوضع فى نهايتها أفضل ليس لهم فقط ولكن للأجيال القادمة.
وردًا على سؤال بشأن وجود بعض المخاوف جراء تحمل المواطنين أعباء تبعات إجراءات الإصلاح الاقتصادى قال السيسي خلال حوار أجراه في ختام زيارته لألمانيا مع شبكة ARD راديو “داتشلاندفانك”: “يجب أن نكون منصفين فحين نتخذ إجراءات للإصلاح الاقتصادى نتخذ معها إجراءات أخرى لحماية المجتمع حتى لا يتحمل ضغوطا هائلة وقد قمنا بهذه الإجراءات خلال العاميين الماضيين وهناك حزمة أخرى من الإجراءات التي تهدف لتقليل العبء على الطبقات محدودة الدخل فى مصر نحن لا يمكننا أن نطالب الشعب المصرى بالتحمل إلى ما لا نهاية لكننا نقول انه تحمل ونشكره وهو مدرك لتكلفة الإصلاح الضرورى ولكننا كدولة علينا مسئولية أن نخفف عنهم ما أمكن ذلك”.
واستعرض الرئيس السيسي مستجدات الساحة الداخلية والخارجية وجهود الحكومة في عملية الإصلاح الاقتصادي والتنمية، فضلا عن تناول السيسي في الحوار أيضا الرؤية المصرية في حل عدد من القضايا والأزمات التي تمر بها دول المنطقة وعلى رأسها أزمات سوريا واليمن والعراق وليبيا وفلسطين وجهود مصر في مكافحة الإرهاب.
-
الإمارات: أمريكا تمنعنا من التصعيد ضد قطر
كشف السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، عن أن الولايات المتحدة هي من تحد وتحجم من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الخليج ضد قطر. وقال العتيبة في تصريحات ...Wed, 14 Jun 2017 09:05:21 GMT
-
معلومات الوزراء: لا زيادة بأسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود زيادة في أسعار الأرز بالمنافذ ...Wed, 14 Jun 2017 11:13:24 GMT
-
السيسي : "دولتنا دولة قانون"
نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهامات بعدم مراعاة مبادئ دولة القانون والتضييق على المعارضة وإعاقة وسائل الإعلام الناقدة في بلاده ، مستبعدا تطور الأزمة بين ...Wed, 14 Jun 2017 10:57:18 GMT
-
انتحار طالبة بالثانوية العامة بعد امتحان الجبر في كفر الشيخ
شهدت امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت طالبة بلجنة مدرسة محمد فريد بمدينة دسوق، على الانتحار لصعوبة مادة الجبر والهندسة ...Tue, 13 Jun 2017 12:25:59 GMT
-
رفع «علم اليونان» على سفارة مصر في قطر
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير خالد رزق، أن اللجنة القنصلية في قطر تعمل من مقر السفارة المصرية كما هي. وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم رفع علم ...Tue, 13 Jun 2017 11:09:44 GMT
-
الجندي: حصر 93 % من «التعداد السكاني».. والأرقام لا تختلف عن ... - محيط
أكد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، أن النسبة الإجمالية التي تم حصرها في التعداد السكاني للمركز تعدت 93 %، مشيرا إلى…Wed, 14 Jun 2017 09:09:38 GMT
-
مستشفي "57357": سرطان الدم يحتل المرتبة الأولى في الحالات يليه سرطان المخ
أكد الدكتور محمد كمال مدير البحث الإكلينيكى بمستشفى سرطان الأطفال (57357) أن سرطان الدم يحتل المرتبة الأولى فى حالات المرضى التى تستقبلها المستشفى يليه سرطان المخ، ...Wed, 14 Jun 2017 12:00:38 GMT
-
قطر تسحب قواتها من بعثة على الحدود بين جيبوتى وإريتريا
قالت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأربعاء، إن قطر سحبت قواتها من على الحدود بين جيبوتى وإريتريا، حيث لعبت الدوحة دور الوسيط فى نزاع حدودى. ولم تذكر سببا لسحب ...Wed, 14 Jun 2017 10:42:48 GMT
-
البرلمان الأوروبي يدعو السعودية وإيران إلى إنهاء الحرب في اليمن
دعا البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، السعودية وإيران إلى تحسين العلاقات الثنائية والسعي لإنهاء القتال في اليمن، الذي أوصل البلاد إلى “وضع كارثي يشكل مخاطر ...Wed, 14 Jun 2017 20:22:41 GMT