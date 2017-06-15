1389 - وقوع معركة قوصوة التي انتصر فيها السلطان العثماني مراد الأول على الجيش الصربي والتي مكنت العثمانيين من السيطرة على البلقان.

1775 - «الكونغرس القاري» في أمريكا يقرر تعيين الجنرال جورج واشنطن قائدًا عامًا للجيش الأمريكي الجديد.

1805 - بدء الحملة البريطانية الأولى على القواسم في الخليج العربي.

1831 - إنتشار وباء الطاعون في الكويت الذي ذهب ضحيته الآلاف من الكويتيين.

1904 - نشوب معركة البكيرية بين عبد العزيز آل سعود أمير نجد وأمير حائل عبد العزيز المتعب الرشيد انتهت بانتصار ابن سعود.

1918 - نهاية الحرب الأهلية في فنلندا.

1940 - عرض الجوارب النايلون لأول مرة في الأسواق الأمريكية.

1946 - فريق الملائكة الزرق يقدم أول استعراض جوي له في جاكسونفيل بفلوريدا.

1948 - مصر وسوريا والسعودية والأردن ولبنان والعراق يهاجمون القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

1957 - المملكة المتحدة تفجر أول قنبلة هيدروجينية لها.

1991 - إنفجار بركاني قوي في جبل بيناتوبو في الفلبين ويقتل حوالي 800 شخص وهو ثاني أقوى إنفجار بركاني في القرن 20.

1997 - انفجار إرهابي في مدينة مانشستر يؤدي إلى جرح أكثر من مئتي مدني ويدمر جزءً كبيرًا من وسط المدينة.

2009 - أنصار المرشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية مير حسين موسوي يقومون بمظاهرة كبيرة في العاصمة طهران احتجاجاً على الانتخابات الرئاسية وسط أنباء عن سماع إطلاق نار في ثلاث مناطق متفرقة في العاصمة الإيرانية وسط معلومات إعلامية عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى .

2011 - خسوف كلي للقمر على كل الدول العربية .