أجرى الرئيس إيمانويل ماكرون، مع العاهل المغربي محمد السادس، مباحثات حول العلاقات بين البلدين وحراك الريف وأزمة مقاطعة قطر.

وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي بالرباط: “أكدنا مع المغرب “رؤية مشتركة” بشأن الأزمة في الخليج تقوم على أولوية الاستقرار ومحاربة الإرهاب وتمويله”.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “سأتحدث مجددا إلى أمراء السعودية والإمارات وقطر للحد من التصعيد الخليجي الدائر والتخفيف من حدة التوتر”.

وحول حراك الريف قال ماكرون: “طرحت الموضوع بشكل طبيعي ومباشر مع الملك محمد السادس لكن لا نتدخل بشأن داخلي ولمست رغبة لديه لتهدئة الوضع”، مضيفا: أكدت للملك محمد السادس رغبة فرنسا لمواكبة الإصلاحات في المغرب، بحسب “فرانس 24”.

وبدأ اليوم الرئيس الفرنسي زيارة إلى المغرب تستغرق يومين، وذكرت وزارة القصور والتشريفات والأوسمة المغربية في بيان أن هذه الزيارة تأتي بدعوة من الملك محمد السادس مضيفة أنها مناسبة سيجري خلالها العاهل المغربي مباحثات رسمية مع الرئيس الفرنسي.

وأوضح البيان أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية القائمة على شراكة راسخة وقوية بفضل الإرادة المشتركة لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع البلدين.

يشار إلى أن هذه الزيارة هي الأولى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بلد مغاربي وذلك منذ انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية في الـ7 من مايو.