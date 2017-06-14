أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي التونسية، أن تونس ستشارك في الدورة الثانية للصالون الدولي للتكنولوجيا الرقمية “فيفا تاك” الذي يعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقالت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، إنه يمثل تونس في هذا الحدث برنامج تونس الذكية الذي يترأس وفدا يضم 50 مؤسسة تونسية ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وتعد “فيفا تاك” واحدة من بين أكبر التظاهرات العلمية بفرنسا في مجال تكنولوجيا المعلومات التي من المتوقع تستقبل قرابة 50 ألف مشارك من كافة أنحاء العالم و5 آلاف مؤسسة ناشئة بالعالم.

وسيوقع برنامج تونس الذكية في إطار هذه التظاهرة، يوم الجمعة 16 يونيو الجاري اتفاقية شراكة شركة طلان التي تعهدت بتوفير 1000 موطن شغل ، في مشاريع يتم اطلاقها بتونس خلال الثلاث سنوات القادمة.

وسيتخلل هذا الحدث مجموعة من المحاضرات وورشات عمل بحضور كبار مسئولي الشركات الرائدة في المجال التكنولوجي ، وستتولى 15 مؤسسة تونسية عرض منتجاتها وخدماتها طيلة أيام التظاهرة، وتشمل قائمة العارضين التونسيين شركات منخرطة في إطار برنامج تونس الذكية بالإضافة إلى مؤسسات خاصة تنشط في مجال تكنولوجيا الاتصال.