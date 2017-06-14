 Moheet on google
الخميس 15 يونيو 2017 12:40 صباحاً
روابط سريعة
احتجاز 32 رهينة بمقديشو بعد هجوم متشددين على فندق
الشرطة الصومالية

احتجاز 32 رهينة بمقديشو بعد هجوم متشددين على فندق

2017-06-14 23:52:13
متابعات

أكدت الشرطة الصومالية احتجاز 32 شخصا على الأقل رهائن في مقديشو بعد هجوم متشددين على فندق، وفق ما أوردته وكالة “رويترز” الإخبارية في نبأ عاجل.

واقتحم شخص، يشتبه في أنه انتحاري، فندقا في وسط العاصمة الصومالية مقديشو، بسيارة ملغومة حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وذكر شاهد لوكالة رويترز الإخبارية أن إطلاق نار أعقب الهجوم الذي استهدف فندق بوش، وهو المكان الوحيد في العاصمة الذي يوجد به ملهى للرقص.

وقال الضابط محمد حسين لرويترز: “السيارة الملغومة استهدفت مدخل الفندق، ووقع إطلاق نار داخل الفندق لكنني لست متأكدا إن كان المقاتلون في الداخل”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3