أكدت الشرطة الصومالية احتجاز 32 شخصا على الأقل رهائن في مقديشو بعد هجوم متشددين على فندق، وفق ما أوردته وكالة “رويترز” الإخبارية في نبأ عاجل.

واقتحم شخص، يشتبه في أنه انتحاري، فندقا في وسط العاصمة الصومالية مقديشو، بسيارة ملغومة حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وذكر شاهد لوكالة رويترز الإخبارية أن إطلاق نار أعقب الهجوم الذي استهدف فندق بوش، وهو المكان الوحيد في العاصمة الذي يوجد به ملهى للرقص.

وقال الضابط محمد حسين لرويترز: “السيارة الملغومة استهدفت مدخل الفندق، ووقع إطلاق نار داخل الفندق لكنني لست متأكدا إن كان المقاتلون في الداخل”.