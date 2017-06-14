التايكوندو يعلن القائمة النهائية المشاركة ببطولة العالم بكوريا2017-06-14 23:47:38
أعلن محمد شعبان، المشرف العام على المنتخب الوطني للتايكوندو و عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري و نائب رئيس اللجنة الفنية بالإتحاد الدولي، القائمة النهائية للمنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم المقرر إقامتها في الفترة من ٢٤ إلى ٣٠ يونيو المقبل بمدينة موجو بكوريا الجنوبية.
و صرح شعبان أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأسباني روسندو الونسو و اللجنة الفنية للمنتخبات برئاسته قد استقروا على المشاركة ب ١٣ لاعب و لاعبة بواقع ٧ لاعبين و ٦ لاعبات.
و اللاعبون هم : معاذ نبيل (٥٤ كجم)، و محمد فرج (٥٨ كجم)، و يوسف السيد (٦٣ كجم)، عبد الرحمن وائل (٦٨ كجم)، و سيف عيسى (٧٤ كجم)، و صلاح خيري (٨٠ كجم)، و محمد أيمن ((+ ٨٧ كجم).
و اللاعبات هن : حبيبة عصام (٤٦ كجم)، و نور حسين (٤٩ كجم)، و رضوى رضا (٥٣ كجم)، و هداية ملاك (٥٧ كجم)، و روان رفاعي (٦٢ كجم)، و ميسون فاروق (-٧٣ كجم).
و يطير المنتخب غدًا الخميس متوجهًا إلى كوريا الجنوبية لخوض آخر معسكرات الفريق بمدينة سول قبل التوجه إلى مدينة موجو لخوض منافسات بطولة العالم.
و يقود المنتخب المدير الفني الأسباني روسندو الونسو و المدربين : جولشا الونسو، و أسامة السيد، و تامر صلاح. و يصاحب الفريق دكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية بالإتحاد المصري و باللجنة الأولمبية المصرية.
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