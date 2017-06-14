سر إفطار السيسي مع أفراد كمين الشرطة (صور)2017-06-14 23:52:34
كشف مصدر مسؤول ، أن الكمين الذى زاره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التجمع الخامس، وتناول مع أفراده وجبة الإفطار، استشهد فيه ضابطان ، وتأتي زيارة الرئيس للكمين، لتأكيد وقوفه مع الشرطة.
وكان الرئيس قد قال لأفراد كمين الشرطة: أوعوا تفتكروا أن اللى بتعملوه ده بسيط، لأن تأمين الناس عند ربنا كتير أوى وكبير أوى أوى”.
والتقط الرئيس عبد الفتاح السيسى، الصور التذكارية مع عدد من المواطنين وأفراد كمين الشرطة الذى زاره وقت الإفطار.
وشد الرئيس من أزر ضباط وأفراد الكمين الذى صافحهم جميعا وسط المارة.
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