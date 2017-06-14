قتل ثلاثة أشخاص واعتقل خمسة آخرون خلال اشتباكات بين قوات الشرطة والأمن الإيراني من جهة وعناصر من جماعة “أنصار الفرقان” في ميناء تشابهار جنوب شرق البلاد وهو الميناء الإيراني الوحيد الذي يطل على المحيط الهندي.

وقالت وسائل الإعلام المحلية: “قتل أحد عناصر وزارة الأمن وجرح آخر خلال الاشتباك”، وأضافت وكالة “أنباء فارس”، أنه تم ضبط 7 أحزمة ناسفة إضافة إلى كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة، مؤكدة أن المجموعة كانت تخطط لتنفيذ عمليات خلال مراسم إحياء ليلة القدر.

و”أنصار الفرقان”، هي منظمة مسلحة تنشط في محافظة سيستان بلوشيستان جنوب شرق إيران قرب الحدود مع باكستان، وتصنفها طهران على أنها “منظمة إرهابية”.

من جهته، أعلن وزير الأمن الإيراني سيد محمود علوي، عن تفكيك خلية إرهابية في محافظة كردستان غرب البلاد.

وقال علوي: “تمكنت أجهزة الأمن من القضاء على نحو 120 خلية إرهابية”، وأضاف: “الخطر كان جادا وأن العدو لم يتخل عن زعزعة الاستقرار في بلادنا”.

وتابع الوزير: “الخلية الإرهابية التي قمنا بتفكيكها كانت تتكون من 5 إيرانيين و2 من الدول المجاورة”.

وأشار “علوي” إلى أن الإرهابيين “الدواعش” بذلوا محاولات كثيرة لزعزعة الاستقرار في إيران، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، مضيفا: “يريدون بأي وسيلة كانت تفجير ولو مفرقعة واحدة داخل إيران”.

تجدر الإشارة إلى أن كوادر من وزارة الأمن وقوى الأمن الداخلي تمكنوا في اشتباك وقع في مدينة جابهار جنوب شرق إيران من القضاء على خلية إرهابية وقتل عدد من أفرادها.