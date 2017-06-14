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الكاف يبلغ الزمالك بلاعبي اتحاد العاصمه الموقوفين
حمادة انور ادارى نادي الزمالك

الكاف يبلغ الزمالك بلاعبي اتحاد العاصمه الموقوفين

2017-06-14 23:43:32

أكد المدير الإداري لفريق الزمالك، حمادة أنور، أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، أرسل إلى النادي أسماء اللاعبين الموقوفين من نادي اتحاد العاصمة الجزائري في لقاء الفريقين القادم بدوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي الزمالك فريق اتحاد العاصمة يوم 21 من الشهر الجاري بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأشار أنور إلى أن اللاعبين الموقوفين من نادي اتحاد العاصمة كما جاء في خطاب الكاف، هم حمزة الخضري صاحب القميص رقم 23 وعبد الرؤوف بن جويد صاحب القميص رقم 27.

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