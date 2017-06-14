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وصول سفينتين حربيتين أمريكيتين إلى الدوحة
البحرية الامريكية

وصول سفينتين حربيتين أمريكيتين إلى الدوحة

2017-06-14 23:43:57
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أكدت وكالة “رويترز” الإخبارية في نبأ عاجل وصول سفينتين للبحرية الأمريكية إلى ميناء حمد في الدوحة للمشاركة في تدريبات مع البحرية القطرية.

هذا ولم ترد مزيد من التفاصيل حتى الان.

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