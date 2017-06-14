أكدت وكالة “رويترز” الإخبارية في نبأ عاجل وصول سفينتين للبحرية الأمريكية إلى ميناء حمد في الدوحة للمشاركة في تدريبات مع البحرية القطرية.

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