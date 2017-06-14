أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية هو خطوة أولية للبدء في إنشاء جسر بقيمة 4 مليارات دولار بين البلدين العربيتين.

وحذرت الصحيفة من احتمالات اندلاع ردود أفعال عنيفة على قرار التصديق على اتفاقية نقل ملكية الجزيرتين، موضحة أن الاتفاق الذي وافق عليه البرلمان اليوم الأربعاء، مثير للجدل خاصة وأن الحكومة تعلم برفض الشعب له.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميا بـ”تيران وصنافير”، وذلك بوقوف الأعضاء خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء اللجنة الفنية التي تفاوضت في إقرار هذه الاتفاقية.