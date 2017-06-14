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فالنسيا وليفربول يتنافسان على ضم «زيكا» سانتوس
زيكا لاعب سانتوس

فالنسيا وليفربول يتنافسان على ضم «زيكا» سانتوس

2017-06-14 23:41:56

دخل فريقا ليفربول الإنجليزي وفالنسيا الإسباني في سباق لضم اللاعب البرازيلي زيكا، نجم فريق سانتوس.

وقالت صحيفة أس الأسبانية أن الناديين مهتمان بضم اللاعب الذي يشغل مركز الظهير الأيسر والذي تقدر قيمته بـ 13 مليون يورو.

ويدعم فريق الريدز ونظيره الخفافيش صفوفهما قبل انطلاق الموسم الجديد، للدوري الإنجليزي والإسباني.

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