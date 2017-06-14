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زورق حربي إسرائيلي ينتهك المياه الإقليمية اللبنانية
زورق حربي اسرائيلي

زورق حربي إسرائيلي ينتهك المياه الإقليمية اللبنانية

2017-06-14 23:42:12
وكالات

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية انتهاكها للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما منها القرار رقم 1701.

وأفاد الجيش اللبناني في بيان اليوم أن زورقًا حربيًا تابعًا لبحرية الاحتلال الاسرائيلية أقدم على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة لمسافة حوالي 148 مترا ولمدة 10 دقائق.

وأشار البيان إلى أنه تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، بحسب وكالة أنباء “واس”.

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