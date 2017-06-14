قرر أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لفريق وادى دجلة منح 9 من اللاعبين من الأساسيين بالفريق، راحة سلبية لنهاية الموسم، بداية من مواجهة المقاولون العرب الأحد المقبل على ستاد الاخير ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ومنح “ميدو” كلا من عصام الحضرى، وحسام عرفات، ومحمود علاء، وسيد سالم، وديفيد أفوى، وعرفة السيد، ومحمد شريف، وعلاء على، ويوسف أوباما، راحة سلبية، استعداداً للموسم الجديد.

ويحتل وادى دجلة المركز الحادى عشر بجدول مسابقة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة، وأكد ميدو أنه يطمح فى انهاء الموسم وفى جعبته 40 نقطة.

وجاء قرار ميدو بالاعتماد على أكبر عدد من الناشئين فى المباريات المقبلة مع إراحة بعض اللاعبين الكبار من أجل تحقيق هدفين، الأول تجهيز الناشئين للموسم الجديد وتطبيق خطته المستقبلية التى جدد عقده مع وادى دجلة لمدة 3 سنوات من أجل تطبيقها، والتى تهدف لتصعيد أكبر عدد من الناشئين والاعتماد عليهم فى المرحلة المقبلة من أجل الاستثمار.

والهدف الثانى الذى يهدف له ميدو هو منح اللاعبين الكبار أكبر قسط من الراحة حرصًا على عدم تعرضهم للاجهاد نظرًا لتلاحم المواسم ومشاركة وادى دجلة فى مباريات الدورى وكأس مصر.