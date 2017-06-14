ميدو يمنح 9 لاعبين في دجلة راحة لنهاية الموسم2017-06-14 23:37:07
قرر أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لفريق وادى دجلة منح 9 من اللاعبين من الأساسيين بالفريق، راحة سلبية لنهاية الموسم، بداية من مواجهة المقاولون العرب الأحد المقبل على ستاد الاخير ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
ومنح “ميدو” كلا من عصام الحضرى، وحسام عرفات، ومحمود علاء، وسيد سالم، وديفيد أفوى، وعرفة السيد، ومحمد شريف، وعلاء على، ويوسف أوباما، راحة سلبية، استعداداً للموسم الجديد.
ويحتل وادى دجلة المركز الحادى عشر بجدول مسابقة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة، وأكد ميدو أنه يطمح فى انهاء الموسم وفى جعبته 40 نقطة.
وجاء قرار ميدو بالاعتماد على أكبر عدد من الناشئين فى المباريات المقبلة مع إراحة بعض اللاعبين الكبار من أجل تحقيق هدفين، الأول تجهيز الناشئين للموسم الجديد وتطبيق خطته المستقبلية التى جدد عقده مع وادى دجلة لمدة 3 سنوات من أجل تطبيقها، والتى تهدف لتصعيد أكبر عدد من الناشئين والاعتماد عليهم فى المرحلة المقبلة من أجل الاستثمار.
والهدف الثانى الذى يهدف له ميدو هو منح اللاعبين الكبار أكبر قسط من الراحة حرصًا على عدم تعرضهم للاجهاد نظرًا لتلاحم المواسم ومشاركة وادى دجلة فى مباريات الدورى وكأس مصر.
-
الإمارات: أمريكا تمنعنا من التصعيد ضد قطر
كشف السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، عن أن الولايات المتحدة هي من تحد وتحجم من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الخليج ضد قطر. وقال العتيبة في تصريحات ...Wed, 14 Jun 2017 09:05:21 GMT
-
فرار جماعي لعشرات النزلاء من أحد السجون بإندونيسيا
فر عشرات السجناء، اليوم الأربعاء، من أحد السجون المكتظة بجزيرة سومطرة الإندونيسية بعدما تسببت الفيضانات في انهيار أحد جدران السجن. وأوضح رئيس الشرطة المحلية ...Wed, 14 Jun 2017 11:13:24 GMT
-
تفجير انتحاري يستهدف مجموعة منشقة عن «طالبان»
استهدف تفجير انتحاري بسيارة مفخخة، مجموعة منشقة عن حركة “طالبان” في إقليم “هلمند” جنوب أفغانستان اليوم الأربعاء. ونقلت وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية، عن عمر ...Wed, 14 Jun 2017 08:55:33 GMT
-
معلومات الوزراء: لا زيادة بأسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود زيادة في أسعار الأرز بالمنافذ ...Wed, 14 Jun 2017 11:13:24 GMT
-
السيسي : "دولتنا دولة قانون"
نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهامات بعدم مراعاة مبادئ دولة القانون والتضييق على المعارضة وإعاقة وسائل الإعلام الناقدة في بلاده ، مستبعدا تطور الأزمة بين ...Wed, 14 Jun 2017 10:57:18 GMT
-
انتحار طالبة بالثانوية العامة بعد امتحان الجبر في كفر الشيخ
شهدت امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت طالبة بلجنة مدرسة محمد فريد بمدينة دسوق، على الانتحار لصعوبة مادة الجبر والهندسة ...Tue, 13 Jun 2017 12:25:59 GMT
-
رفع «علم اليونان» على سفارة مصر في قطر
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير خالد رزق، أن اللجنة القنصلية في قطر تعمل من مقر السفارة المصرية كما هي. وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم رفع علم ...Tue, 13 Jun 2017 11:09:44 GMT
-
الجندي: حصر 93 % من «التعداد السكاني».. والأرقام لا تختلف عن ... - محيط
أكد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، أن النسبة الإجمالية التي تم حصرها في التعداد السكاني للمركز تعدت 93 %، مشيرا إلى…Wed, 14 Jun 2017 09:09:38 GMT
-
مستشفي "57357": سرطان الدم يحتل المرتبة الأولى في الحالات يليه سرطان المخ
أكد الدكتور محمد كمال مدير البحث الإكلينيكى بمستشفى سرطان الأطفال (57357) أن سرطان الدم يحتل المرتبة الأولى فى حالات المرضى التى تستقبلها المستشفى يليه سرطان المخ، ...Wed, 14 Jun 2017 12:00:38 GMT