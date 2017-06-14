أقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الأربعاء، 21 موظفا في الجمارك، وأحال عشرات آخرين للتحقيق ومجالس الشرف، للاشتباه في ضلوعهم في فساد في مرحلة ثانية فيما يبدو من حملته على الفساد التي بدأها الشهر الماضي. وفقا لوكالة أنباء “رويترز”.

وفي الشهر الماضي اعتقلت قوات الأمن التونسية عشرة من كبار رجال الأعمال والمهربين وصادرت الدولة ممتلكاتهم، بعد أن قالت إن هناك أدلة تثبت ضلوعهم في الفساد واستفادتهم بتكديس ثروات من علاقات غير مشروعة مع عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ولاقت حملة الشاهد تأييدا واسعا بين التونسيين حتى معارضي الحكومة منهم، لكنهم طالبوه باتخاذ مزيد من الخطوات الضرورية وألا تكون الحملة انتقائية، من أجل القضاء نهائيا على آفة الفساد التي استشرت بشكل واسع في البلاد في السنوات الأخيرة.

ويقر مسؤولون حكوميون أن قطاع الجمارك واحد من مواطن الفساد في البلاد التي يتعين التعامل معها بسرعة إذا أرادت الحكومة المضي قدما في حربها على الفساد.