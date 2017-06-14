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رئيس مجلس النواب الأمريكي يدين الهجوم على زعيم الأغلبية ويصفه "بالمروع"
بول ريان

رئيس مجلس النواب الأمريكي يدين الهجوم على زعيم الأغلبية ويصفه "بالمروع"

2017-06-14 23:31:11
أ ش أ

أدان بول ريان رئيس مجلس النواب الأمريكي ، مساء اليوم الأربعاء ، الاعتداء المسلح الذى وقع في وقت سابق اليوم على زعيم الأغلبية ستيف ساكليز .. واصفا اياه بأنه ” اعتداء على جميع أعضاء مجلس النواب”.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية ، أن جميع أعضاء مجلس النواب تجمعوا داخل مبنى الكونجرس عقب الحادث مباشرة، حيث تشابكت ايديهم وقاموا بالصلاة من أجل ضحايا الحادث الذى أسفر عن جرح 5 أشخاص من بينهم سكاليز.

وقال ريان :” نشعر جميعا بالفزع لهذا الاعتداء المروع والبغيض الذى وقع على زملاء قدموا خدمات للوطن “، وأضاف :”
أن الاعتداء على سكاليز يمثل اعتداء على جميع أعضاء مجلس النواب”.

وكان سكاليز قد خضع لعملية جراحية عاجلة بعد إصابته برصاصة في الفخذ ، حيث وصف الأطباء حالته بأنها “مستقرة”.

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