أدان بول ريان رئيس مجلس النواب الأمريكي ، مساء اليوم الأربعاء ، الاعتداء المسلح الذى وقع في وقت سابق اليوم على زعيم الأغلبية ستيف ساكليز .. واصفا اياه بأنه ” اعتداء على جميع أعضاء مجلس النواب”.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية ، أن جميع أعضاء مجلس النواب تجمعوا داخل مبنى الكونجرس عقب الحادث مباشرة، حيث تشابكت ايديهم وقاموا بالصلاة من أجل ضحايا الحادث الذى أسفر عن جرح 5 أشخاص من بينهم سكاليز.

وقال ريان :” نشعر جميعا بالفزع لهذا الاعتداء المروع والبغيض الذى وقع على زملاء قدموا خدمات للوطن “، وأضاف :”

أن الاعتداء على سكاليز يمثل اعتداء على جميع أعضاء مجلس النواب”.

وكان سكاليز قد خضع لعملية جراحية عاجلة بعد إصابته برصاصة في الفخذ ، حيث وصف الأطباء حالته بأنها “مستقرة”.