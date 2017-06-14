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الحزب الحاكم في رومانيا يسحب تأييده للحكومة بسبب عدم التزامها ببرنامجه
علم رومانيا

الحزب الحاكم في رومانيا يسحب تأييده للحكومة بسبب عدم التزامها ببرنامجه

2017-06-14 23:07:58
أ ش أ

قرر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم في رومانيا اليوم سحب تأييده للحكومة التي يترأسها سورين جريندو ، وذلك بعد اجتماع دام أكثر من 5 ساعات.

وذكرت شبكة “ايه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية ، أن قيادات الحزب اتهمت جريندو - الذي يشغل منصبه منذ 6 شهر فقط بالإخفاق في الالتزام ببرنامج الحزب خلال رئاسته للحكومة.

وقالت الشبكة الأمريكية إن جريندو مازال مستمرا في منصبه ، غير أن الحزب الحاكم هدد بفصله من عضوية الحزب ما لم يقدم استقالته طواعية .

وكان جريندو قد غادر الاجتماع قبيل التصويت بوقت قصير دون الإدلاء بأي تعليق.

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