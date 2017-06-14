أعلنت وزارة الصحة و السكان مساء اليوم، عن وفاة 11 مواطنا وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص الطريق الصحراوى الشرقى (الكريمات) مطلع الدائرى الإقليمى اتجاه الفيوم .

وأوضح الدكتور أحمد الانصارى، رئيس هيئة الإسعاف، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 13 سيارة إسعاف مجهزة كانت فى موقع الحادث خلال 6 دقائق فقط، فور إبلاغ الهيئة بالحادث.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم نقل حالات الوفاة الى مشرحة مستشفى أطفيح بالجيزة ، فيما نقل 3 من المصابين الى مستشفى حلوان العام، ومصاب الى مستشفى القصر العينى لافتا الى أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش واشتباه مابعد الارتجاج وجروح متفرقة بالجسد، مؤكدا على توافر أكياس الدم والادوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وجميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية.

