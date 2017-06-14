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تيلرسون: استراتيجيتنا تجاه كوريا الشمالية تتطلب دعما من دول العالم
وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون

تيلرسون: استراتيجيتنا تجاه كوريا الشمالية تتطلب دعما من دول العالم

2017-06-14 23:04:46
أ ش أ

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن استراتيجية الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية تتمثل في الحصول على دعم من جميع دول العالم للضغط على نظام بيونج يانج.

وألمح تيلرسون - أثناء مشاركته في جلسة استماع في مجلس النواب، وفقا لراديو “سوا” الأمريكي مساء اليوم الأربعاء إلى رغبته في مزيد من المساعدة من جانب الصين للضغط على كوريا الشمالية بسبب قضايا بينها برنامجها النووي.

وفيما يخص الاتفاق النووي الإيراني، قال تيلرسون إن النقاش جار للتأكد إذا ما كانت طهران تمتثل له.

وأشار تيلرسون إلى أن “أمريكا أولا لا تعني أمريكا فقط وسوف نستمر في شراكاتنا وتحالفاتنا حول العالم”.

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