مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان بدأ اليوم عدد من المعتكفين التوافد على المساجد التى حددتها وزارة الأوقاف، لإحياء سنة الاعتكاف، والتى بدأت عقب صلاة المغرب اليوم، وعدد المساجد التى ستقام بها سنة الاعتكاف فى شهر رمضان لعام 1438 هجريا، بلغ إجمالى المساجد 3453 مسجدا، وكان العدد الأكبر لمحافظة الشرقية وبلغ عدد المساجد بها 377، بينما جاءت محافظة جنوب سيناء أقل محافظة بـ6 مساجد .

وبلغ عدد المساجد التى ستقام بها سنة الاعتكاف بمحافظة القاهرة 218، ومحافظة الجيزة 258، محافظة مرسى مطروح 32، محافظة الإسكندرية 212، ومحافظة البحيرة 166، ومحافظة الغربية 244، محافظة كفر الشيخ 307، محافظة المنوفية 266، محافظة القليوبية 205، محافظة دمياط 49، محافظة بورسعيد 20، محافظة الإسماعيلية 15، محافظة السويس 56، محافظة الدقهلية 292.

كما بلغ عدد المساجد التى سيقام بها الاعتكاف بمحافظة الفيوم 171، محافظة شمال سيناء 36، محافظة بنى سويف، 192، محافظة المنيا 126، محافظة أسيوط 25، محافظة سوهاج 70، محافظة قنا 16، محافظة الأقصر 40، محافظة اسوان 20، محافظة الوادى الجديد 21، محافظة البحر الأحمر 13.

وأوضح أن الوزارة أصدرت ضوابط خاصة بالاعتكاف وهى أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا ولا بالمصليات، فالزوايا والمصليات تكون لأداء الصلوات الراتبة فقط، ولا مجال فيها لإقامة شعائر الجمعة والاعتكاف، فالمسجد الذى لا تقام به الجمعة التى هى فرض لا يقام به الاعتكاف الذى هو سنة.

أن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحاً جديداً لم يسبق إلغاؤه .

أن يكون المكان مناسباً من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، بناء على تقرير يرفع من مدير الإدارة التابع لها المسجد لمدير المديرية .

أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافياً المعروفين لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسباً للمساحة التى يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين، ويقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين فى الاعتكاف وفق سعة المكان قبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل .

أن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة شئون الاعتكاف وعن أى خلل يحدث فيه، وعليها متابعته متابعة تامة.

أن يتم اعتماد المسجد من قبل وزارة الأوقاف كمسجد مصرح له بالاعتكاف، وستنشر أسماء المساجد المصرح له بالاعتكاف على موقع الوزارة فور اعتمادها .

لن يسمح بمخالفة الضوابط السابقة، وفى حالة مخالفتها يعد اجتماعا خارج إطار القانون تتخذ ضده الإجراءات اللازمة .