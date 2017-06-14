فاجأت الفنانة السورية رغدة الجميع، ووفت بوعدها بقص شعرها عند خروج آخر مسلح من مدينة حلب.

رغدة نشرت صوراً ظهرت فيها وسط أكبر وأهم ساحة في قلب حلب «سعد الله الجابري» وتحمل مقصاً، ووفت ما وعدت به منذ أكثر من عام بقص شعرها، واحتفلت بتحرير حلب من المسلحين بقصيدة كتبت فيها: «هنا

مزقت في بدء الحرب صمتي

وهنا بايعت جيشنا

بأعلى صوتي

ورفرف عالياً بيدي

علم بلادي المؤيد

ضد كل خائن

ومدنس ومعتدي

رفع علم الانتداب حالماً

بإسقاط البلاد

وهنا وضعت حياتي في كفة

ووازيتها في الأخرى بموتي

————-

وراهنت على الملأ أن تعودي

ياحلب القلب ونبضه المعبود

فصمودك أبى إلا أن تجودي

بتاريخ وأدك لمعتد عربيد

فجيشنا أبداً لا يساوم

على دهب بحديد

حين يرافقه ياحلب

زند صبرك المعهود

لتعودي ياشهباء حرة

محررة من العبيد

الى كنف إبائك

في حضن البلاد

==============

وهنا وعدتك ياحلب

في ساحة سعدالله أن أكون

يوم خلاصك لكن

برفقة رهان مقصي المسنون

وأن في هوائك ياحلب

وملىْ السمع وكل العيون

سأحرر خصلا من شعري

وأقص معها ألسنة شكهم المأفون

فنساؤك ياحلب إن وعدوا بأمر

قالوا له كن فيكون».