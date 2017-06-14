أول تعليق لطارق النهري بعد القبض عليه

نفى الفنان المصري طارق النهري كل ما نشر بشأن القبض عليه من قبل قوات الشرطة وعمل كمين له في السيدة زينب.

طارق أكد أنه هو من قام بتسليم نفسه لقوات الأمن دون أي مطاردة حتى يتم إعادة محاكمته، وقال: «علمت أن هناك من هو مستاء من عملي بالفن وأنا علي حكم فقمت بتسليم نفسي لاحصل على البراءة».

الفنان المصري قال في مداخلة للإعلامي محمد الغيطي أن الصورة التي انتشرت له بالمسدس كانت أثناء تواجده في ميدان التحرير وقال إن المسدس كان فشنك واستخدمه للقبض على عناصر الإخوان.

يُذكر أن هناك عدد من الأخبار انتشرت حول تهرب الفنان من حكم مؤبد في قضية حرق المجمع العلمي.