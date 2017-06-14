

أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن أجهزة الأمن أنهت استعداداتها لتأمين البلاد فى ظل انطلاق دعوات للتظاهر بدون ترخيص بمنطقة وسط البلد ونقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أنه جار التعامل مع الوضع الآن.

وأضاف المصدر أن الوزارة لن تسمح باختراق قانون التظاهر، فيما سيتم التعامل بحسم وقوة مع أية صور للخروج عن القانون أو قطع الطرق أو تعطيل مصالح المواطنين والتجمهرات، خاصة أماكن المؤسسات الحكومية والأماكن الحيوية وبالميادين والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن وزير الداخلية طالب بضرورة الاستعداد لكل السيناريوهات الأمنية المحتملة، وتشديد كل الإجراءات التأمينية والتحلي بأقصى درجات اليقظة.

وفي نفس السياق أكد مصدر أمني بقطاع الأمن الوطني عن رصد الجهاز لعناصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدولة تركيا تدعو للتظاهر وتنشر خططًا إرهابية لتطويق قوات الأمن، مشيرًا إلى أن تلك المخططات لن تنجح في كسر الطوق الأمني المفروض على جميع التجمعات التي ستحاول الخروج عن القانون وتمثل تهديدًا مباشرًا للمواطنين.

وكانت مظاهرات قد خرجت منذ قليل بمنطقة وسط البلد احتجاجًا على إقرار اتفاقية تيران وصنافير، التي أقرها البرلمان بأغلبية اليوم الأربعاء.