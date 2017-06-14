شاهد.. أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد حكم وقف عرض مسلسلها

شاركت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة مجمعة لأهم أعمالها الفنية ووجهت رسالة خاصة لمخرجها وهو نفسه مخرج مسلسل الأخير «في الـ لا لالاند»، والذي تم إيقاف عرضه بأمر المحكمة الاقتصادية.

دنيا سمير غانم، علقت على الصورة قائلة: «كل الأعمال دي كانت مع المخرج العظيم ده اللي عايزة أقول له إني اكتشفت في نفسي حاجات كتير أوي وانا بشتغل معاه و اتعلمت منه كتير أوي و حقيقي استمتعت بكل الأعمال دي الحمد لله.. المخرج الأستاذ أحمد الجندي طير أنت لا تراجع ولا استسلام الكبير أوي نيللي و شريهان في ال لالا لاند».

يذكر أن المحكمة الاقتصادية قررت وقف عرض مسلسل «في ال لالالاند»، وذلك بسبب شكوى تقدم بها أحد الأشخاص أكد فيها أن المسلسل مسروق من عمل خاص به يحمل اسم «الجزيرة»، وقررت المحكمة النظر في الالتماس المقدم من الشركة المنتجة يوم 17 يونيو.