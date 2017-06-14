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سواريز: بيليرين يريد ترك أرسنال من أجل برشلونة
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سواريز: بيليرين يريد ترك أرسنال من أجل برشلونة

2017-06-14 22:50:55

أدعى لاعب فريق برشلونة، دينيس سواريز، أن مواطنه لاعب فريق آرسنال، هيكتور بيليرين، يرغب في العودة مرة أخرى إلى الكامب نو.

وبدأ الظهير الأيمن الإسباني مسيرته في أكاديمية برشلونة للشباب قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق آرسنال في 2011.

وارتبط بيليرين بإمكانية العودة مجددًا إلى البلوجرانا في موسم الانتقالات الصيفي حيث يرغب المدرب الجديد إرنستو فالفيردي في التعاقد معه.

وقال سواريز في تصريحات نشرتها شبكة “جول” العالمية:” لقد تحدثت مع بيليرين ولكن ليس الوضع سهلًا لأن آرسنال يثق به منذ أن كان صبيًا، هذا هو قراره، وقرار آرسنال، وأنا حقا لا أعرف ما سيحدث ولكن أتمنى له أن يأتي إلى برشلونة “.

وأضاف:” سيرجي روبرتو و أليكس فيدال قدما مواسم مذهلة في هذا المركز ولكن إذا، أخيرًا، جاء بيليرين، فستحدث منافسة عظيمة بينهم للاختيار في التشكيلة الأساسية، ولكن بيليرين وروبرتو يمكنا أن يلعبا في أدوار أخرى “.

وواصل:” لقد تحدثت مع بيليرين، من جهة هو يرغب في الانتقال إلى برشلونة، ومن جهة أخرى يشعر بمدى تعلقه مع آرسنال، الوضع صعب “.

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