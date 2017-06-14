

أجبرت قوات الأمن المتواجدة في منطقة “وسط المدينة”، المظاهرة الشعبية التي انطلقت منذ قليل اعتراضًا على إقرار مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، على الرجوع لمقر الحزب المصري الديمقراطي.

يشار إلى أن المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ومعه بعض أعضاء الحزب المصري الديمقراطي انطلقوا بمظاهرة توجهت إلى ميدان التحرير منذ قليل.