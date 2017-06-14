انتظم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران فريقه الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز.

وكان “معلول” قد حصل على إجازة 48 ساعة إضافية بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده لمواجهة مصر في اللقاء الذي حسمه نسور قرطاج بهدف نظيف، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، الكاميرون 2019.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الجمعة المقبلة، على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.