

أصيب المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي أثناء الخروج في مظاهرة مساء اليوم بوسط المدينة.

وأجبرت قوات الأمن المسيرة على الرجوع إلى مقر الحزب المصري الديمقراطي.

تجدر الإشارة إلى أن حزب المصري الديمقراطي أعلن عن رفضه لاتفاقية “تيران وصنافير”، التي تم إقرارها بأغلبية بمجلس النواب اليوم.

وانطلقت تظاهرة، منذ قليل، من الحزب يقودها حمدين صباحي باتجاه ميدان طلعت حرب.