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زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي يخضع لجراحة عاجلة
الشرطة الأمريكية

زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي يخضع لجراحة عاجلة

2017-06-14 22:38:49
أ ش أ

خضع ستيف سكاليز زعيم الأغلبية فى مجلس النواب الأمريكي لجراحة عاجلة بعد تعرضه لإطلاق الرصاص فى وقت سابق اليوم الأربعاء، حيث أكد الأطباء أن حالته باتت مستقرة.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية أن المسلح الذي أطلق النار على سكاليز لقى مصرعه متأثرا بجراحه حيث أفادت الشرطة بأنه يدعى جيمس هودكنسون – 66 عاما - من ولاية الينوى وله تاريخ طويل من ارتكاب أعمال
عنف ومقاومة السلطات والقيادة تحت تأثير الخمر.

وكان الحادث قد أسفر أيضا عن جرح أربعة أشخاص آخرين.

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