أعلنت حركة الشباب الصومالية، مسئوليتها عن التفجير الذي وقع بأحد المطاعم في مقديشيو وأسفر عن مصرع تسعة أشخاص على الأقل.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء أن المتحدث باسم الشرطة أوضح أن أغلب القتلى من العملاء الذين لقوا حتفهم خلال تفجير السيارة الملغومة.

وأضاف أن المسلحين - الذين تخفوا في زي قوات الجيش - يحتجزون حاليا عدد من الرهائن بعد الانفجار.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الانفجار أسفر عن تدمير واجهة المطعم واندلاع حريق هائل.