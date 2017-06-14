رئيس الشئون الدينية التركية يعلن دعمه للقرضاوي2017-06-14 22:33:57
أعلن رئيس الشئون الدينية التركية محمد جورماز دعمه ليوسف القرضاوي الذي أدرجته مصر والسعودية والإمارات والبحرين ضمن قائمة الإرهاب التي تضم 59 شخصا و12 مؤسسة.
وفي كلمته خلال حفل إفطار عُقد في إسطنبول مع العلماء المهاجرين الذين تستضيفهم تركيا قال جور ماز: أن هؤلاء العلماء لم يعودوا يعيشون داخل بلادهم، بل تم تهجيرهم، ويحاولون مواصلة حياتهم في البلد الذي يُقيمون فيه، كما أفاد أنهم يحمدون المولى عز وجل ويشكرونه كعلماء للعالم الإسلامي، بحسب الزمان التركية.
وضاف رئيس الشئون التركية: “العالم الإسلامي اليوم يمر بأزمة كبيرة. وندعو المولى أن تسفر هذه التطورات المحزنة عن نتيجة جيدة، وندعو الله لأن هذا الخلاف والانقسام واختلاف الرأي يقع بين أعز أشقائنا. في هذا اليوم المبارك نتوجه إلى المولى عز وجل وندعوه. يتوجب على قطر والإمارات والسعودية ومصر قبول أعمال الوساطة”.
وأدان جورماز “الظلم الكبير الذي يتعرض له القرضاوي والعلماء”، داعيا إلى الاتحاد في الخير والتصدي للأعداء، على حد تعبيره.
وأضاف جورماز: “أنا على ثقة بأن كل العلماء يتحملون المسئولية، فهم أناس أكفاء قادرون على مواصلة هذا وهم أناس يعملون من أجل استقرار وخير المجتمعات، فالعلماء هم من سينقلون المجتمعات إلى السعادة ويبذلون جهودهم من أجل هذا ولا مستقبل للدول والحكومات التي تهين العلماء وتحقّر من شأنهم وتظهر تصرفات غير طيبة”.
وتطرق جورماز إلى أنه لا يمكن لعالم إباحة دماء المؤمن ويتوجب على العلماء التصدي للإرهاب وحماية الحقوق، وشدد على ضرورة الدفاع عن العلماء المستهدفين والتضامن معهم، معربا عن حزنه الشديد من تصنيف علماء بارزين كـ”إرهابيين”، على حد تعبيره.
يذكر أن القرضاوي المعروف بدعمه لجماعة الإخوان يقيم في قطر، وتم إدراج اسمه على قائمة العناصر الإرهابية المرتبطة مع قطر التي نشرتها بعض الدول العربية بقيادة السعودية ومصر.
وكان القرضاوي أثار جدلا كبيرا بفتواه التي أجازت الهجمات الانتحارية في ظروف معينة، ووصفه الرئيس أردوغان بخليفة المسلمين في شتى المناسبات.
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