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داعية إسلامي يوضح علامات ليلة القدر
رمضان عبد المعز

داعية إسلامي يوضح علامات ليلة القدر

2017-06-14 22:30:03

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن هناك علامات تكشف عن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى أنها ليلة سلام لا تعمل فيها الشياطين.

وأضاف خلال برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على قناة “دي إم سي”، أنه في ليلة القدر تتنزل الملائكة لنجد الكرة الأرضية يملؤها السكون والأمان والطمأنينة والهدوء ولا يوجد نباح للكلاب أو ضجيج، لافتًا إلى أنه في هذه الليلة المباركة يكون سطوع الشمس مضيء وغير حارق والأجواء لطيفة ومشرقة.

وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه عن ليلة القدر: “من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه”.

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