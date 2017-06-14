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الشيوخ الأمريكي يقبل مشروع قانون يوسع العقوبات ضد روسيا
مجلس الشيوخ الامريكي

الشيوخ الأمريكي يقبل مشروع قانون يوسع العقوبات ضد روسيا

2017-06-14 22:30:06
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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يوسع العقوبات ضد روسيا بتهمة التدخل في الانتخابات الأمريكية التي أجريت عام 2016.

وأوضحت شبكة “يورو نيوز” الإخبارية، أن مشروع القانون يجبر الرئيس دونالد ترامب على الحصول على موافقة من الكونجرس قبل تخفيف أي من العقوبات الحالية، ضمن مقترح لتعديل مشروع قانون العقوبات الإيرانية.

ومن المقرر أن تعاقب روسيا على قضايا تشمل التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية وضم شبه جزيرة الأوكرانية إليها ودعم الحكومة السورية في الحرب الأهلية المستمرة منذ ست سنوات في البلاد.

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