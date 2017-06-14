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مستشار المفتي يوضح حالات يجوز فيها الخروج من المسجد ولا تبطل الاعتكاف
الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية

مستشار المفتي يوضح حالات يجوز فيها الخروج من المسجد ولا تبطل الاعتكاف

2017-06-14 22:27:12

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن خروج المعتكف من المسجد يبطل الاعتكاف، إلا إذا خرج للضرورة، كقضاء الحاجة، والوضوء، والاغتسال، وإحضار الطعام، ويشترط ألا يطول وقت المكوث خارج المسجد.

واستشهد «عاشور»، في تصريح له، بما روي عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا».

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