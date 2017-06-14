قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن خروج المعتكف من المسجد يبطل الاعتكاف، إلا إذا خرج للضرورة، كقضاء الحاجة، والوضوء، والاغتسال، وإحضار الطعام، ويشترط ألا يطول وقت المكوث خارج المسجد.

واستشهد «عاشور»، في تصريح له، بما روي عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا».