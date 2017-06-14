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وفاة الفنان المرسي أبو العباس
المرسي ابو العباس

وفاة الفنان المرسي أبو العباس

2017-06-14 22:44:53

توفى اليوم الأربعاء 14 يونيو، الفنان المصري القدير المرسي أبو العباس، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 77 عامًا، وشيع جثمانه وتم دفنه في مقابر العائلة.

وغاب الفنانون ونقابة المهن التمثيلية عن الجنازة، ومن جانبها قررت أسرة الفنان الراحل إقامة العزاء يوم الخميس 15 يونيو، بمسجد رابعة العدوية في مدينة نصر، عقب صلاة العشاء مباشرة.

وكان آخر الأعمال التي شارك بها الفنان المرسي أبو العباس مسلسل «بين السرايات» مع الفنان باسم سمرة، الذي عرض في رمضان قبل الماضى.

المرسي ابو العباس

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