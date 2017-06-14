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"الشباب الصومالية" تعلن مسئوليتها عن "تفجير مقديشيو"
حركة الشباب الصومالية

"الشباب الصومالية" تعلن مسئوليتها عن "تفجير مقديشيو"

2017-06-14 22:32:36
أ ش أ

أعلنت حركة الشباب الصومالية، مسئوليتها عن التفجير الذي وقع بأحد المطاعم في مقديشيو وأسفر عن مصرع تسعة أشخاص على الأقل.

وذكرت شبكة /إيه بي سي نيوز/ الإخبارية الأمريكية، اليوم /الأربعاء/ - أن المتحدث باسم الشرطة أوضح أن أغلب القتلى من العملاء الذين لقوا حتفهم خلال تفجير السيارة الملغومة.

وأضاف أن المسلحين - الذين تخفوا في زي قوات الجيش - يحتجزون حاليا عدد من الرهائن بعد الانفجار.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الانفجار أسفر عن تدمير واجهة المطعم واندلاع حريق هائل.

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