أعلنت حركة الشباب الصومالية، مسئوليتها عن التفجير الذي وقع بأحد المطاعم في مقديشيو وأسفر عن مصرع تسعة أشخاص على الأقل.

وذكرت شبكة /إيه بي سي نيوز/ الإخبارية الأمريكية، اليوم /الأربعاء/ - أن المتحدث باسم الشرطة أوضح أن أغلب القتلى من العملاء الذين لقوا حتفهم خلال تفجير السيارة الملغومة.

وأضاف أن المسلحين - الذين تخفوا في زي قوات الجيش - يحتجزون حاليا عدد من الرهائن بعد الانفجار.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الانفجار أسفر عن تدمير واجهة المطعم واندلاع حريق هائل.