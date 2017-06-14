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وفد البرلمان يصل مقر الكونجرس الأمريكى لمواصلة لقاءاته حول قضايا المنطقة
الكونجرس الامريكي

وفد البرلمان يصل مقر الكونجرس الأمريكى لمواصلة لقاءاته حول قضايا المنطقة

2017-06-14 22:21:02


وصل منذ قليل الوفد البرلماني المصرى مقر الكونجرس الأمريكى، لمواصلة لقاءاته لليوم الثاني على التوالى، مع عدد من نواب الكونجرس ومجلس الشيوخ، حول عدد من قضايا المنطقة.

ويترأس الوفد الدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، ويضم في عضويته النواب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية، وَعَبَد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، وأحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية، والنواب سامية رفلة وبسنت فهمى.

ومن المقرر أن يلتقى الوفد البرلمانى، النائب جيف فورتنبرى عضو اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية التابعة للجنة الاعتمادات بمجلس النواب، والنائب بوى جومرت عضو اللجنة القضائية، التى مررت قانون تنظيم الاخوان كمنظمة إرهابية فى الولايات المتحدة، وآخرين.

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