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ماكرون يصل المغرب في زيارة عمل وصداقة
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ماكرون يصل المغرب في زيارة عمل وصداقة

2017-06-14 22:27:21
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وصل الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون عصر اليوم الأربعاء، إلى المغرب فى زيارة “صداقة وعمل” تستغرق 24 ساعة.

وأفاد مراسل “فرانس برس” فى المكان بأن العاهل المغربى الملك محمد السادس ترافقه زوجته لالا سلمى وابنه الأمير حسن، كانوا فى استقبال الرئيس الفرنسى وزوجته بريجيت لدى نزولهما من الطائرة الفرنسية الرئاسية.

ودخل الجميع إلى جناح رسمى فى المطار حيث سيعقد قائدا البلدين أول لقاء لهما قبل التوجه إلى القصر الملكى فى وسط العاصمة الرباط.

وهذا هو اللقاء الأول بين ماكرون والعاهل المغربى منذ انتخاب الرئيس الفرنسى فى منتصف مايو الماضي.

وبعد اللقاءات الرسمية يشارك الرئيس الفرنسى وزوجته فى إفطار مع العاهل المغربى فى مقر الأخير الشخصي.

وأعلن قصر الإليزيه فى بيان أن زيارة “الصداقة والعمل” هذه هى الأولى لماكرون إلى إحدى دول المغرب العربى والثانية لدولة افريقية.. وأضاف البيان أن هناك رغبة بإعطاء الزيارة البعد الشخصى “لكى يتعرف الرئيس والملك على بعضهما البعض بشكل أفضل ويرسيان العلاقات الفرنسية المغربية”.

ومواضيع البحث تتراوح بين مكافحة الإرهاب والأزمات فى الخليج وليبيا وأفريقيا.

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