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تعرف على المسلسلات الأكثر مشاهدة بالخليج والدول العربية
مسلسل أرض جو

تعرف على المسلسلات الأكثر مشاهدة بالخليج والدول العربية

2017-06-14 22:17:59

جاء المسلسلان المصريان “عفاريت عدلى علام”، للنجم الكبير عادل إمام، من تأليف يوسف معاطى، للمنتج تامر مرسى، والمخرج رامى إمام، و”أرض جو”، للنجمة غادة عبد الرازق، من تأليف محمد عبد المعطى، للمنتج تامر مرسى، والمخرج محمد جمعة، الأكثر مشاهدة بدول الخليج وبالتحديد البحرين والسعودية والإمارات والكويت، فضلا عن تصدرهما نسب المشاهدة عبر صفحات التواصل الإجتماعى على الفيس بوك، والتريندات على تويتر بدول الأردن والمغرب ولبنان، وذلك وفقا لاستفتاءات واستطلاعات العديد من المواقع الخليجية،

وجاء من الأعمال الخليجية كأعلى نسب مشاهدة بالدول العربية بجانب مسلسلى الزعيم عادل إمام والنجمة غادة عبد الرازق، كل من مسلسل “رمانة” للنجمة السعودية حياة الفهد، ومسلسل “كان فى كل زمان”، للنجمة سعاد العبد الله.

يذكر أن مسلسل “عفاريت عادلى علام”، يشارك فى بطولته كل من هاله صدقى وغادة عادل ومى عمر وكمال أبو رية ورشوان توفيق وأخرون، أما مسلسل “أرض جو”، فيشارك فى بطولته كل من هيثم شاكر وعباس أبو الحسن ومحمد كريم وفريال يوسف وأحمد فؤاد سليم وعبد الرحمن أبو زهرة ونادية خيرى ومؤمن نور وآخرون.

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