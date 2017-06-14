 Moheet on google
الأربعاء 14 يونيو 2017 11:07 مساءً
روابط سريعة
حمادة صدقي يمنح منتخب الشباب راحة 48 ساعة
حمادة صدقي - حماده صدقي

حمادة صدقي يمنح منتخب الشباب راحة 48 ساعة

2017-06-14 22:04:54

قرر حمادة صدقى المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 99، منح اللاعبين راحة غدا من المعسكر المقام منذ أسبوع، على أن يعود المنتخب للتجمع مرة أخرى يوم السبت فى الخامسة مساء.

وكان المنتخب قد أدى التدريب على فترتين اليوم، الأولى قبل الإفطار، وكانت عبارة عن تدريبات بدنية فى صالة الجيمانزيوم بمشروع الهدف بمدينة 7 أكتوبر، والفترة الثانية عقب الإفطار وكانت عبارة عن تدريبات فنية داخل الملعب.

ويخوض منتخب الشباب وديتين مع منتخب الأردن، يومى 1 و3 يوليو المقبل، وبطولة شمال افريقيا فى منتصف يوليو بالمغرب.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3