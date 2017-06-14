قرر حمادة صدقى المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 99، منح اللاعبين راحة غدا من المعسكر المقام منذ أسبوع، على أن يعود المنتخب للتجمع مرة أخرى يوم السبت فى الخامسة مساء.

وكان المنتخب قد أدى التدريب على فترتين اليوم، الأولى قبل الإفطار، وكانت عبارة عن تدريبات بدنية فى صالة الجيمانزيوم بمشروع الهدف بمدينة 7 أكتوبر، والفترة الثانية عقب الإفطار وكانت عبارة عن تدريبات فنية داخل الملعب.

ويخوض منتخب الشباب وديتين مع منتخب الأردن، يومى 1 و3 يوليو المقبل، وبطولة شمال افريقيا فى منتصف يوليو بالمغرب.